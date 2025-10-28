Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost erzielte der Gastgeber BFC Preussen gegen den FC Hertha 03 ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Berlin/MTU. Mit einem Unentschieden sind der BFC Preussen und der FC Hertha 03 am Samstag auseinander gegangen. 93 Zuschauer verfolgten das Spiel im Preussen-Stadion NR1.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Bela Wiethüchter (Berlin) eine Gelbe Karte an die Berliner (45.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Vincent Bayindir mit einem Strafstoß für Hertha traf und vier Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (49.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

Minute 63 BFC Preussen und FC Hertha 03 im Gleichstand – 1:1

In Minute 63 fiel der finale Treffer der Partie. 18 Minuten nach Anpfiff gelang es Baran Daskan, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erreichen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Berliner sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – FC Hertha 03

BFC Preussen: Saatci – Xydias, Daskan, Rehberg, Klemme (56. Yildirim), Taskiran, Peter, Maleca (85. Westmark), Isik (56. Dworzynski), Klimpke, (56. Dagdemir)

FC Hertha 03: Kiwus – Bayindir, Almugheer (60. Meki), Kozian, Van-Dunem (79. Baba), Dögenci, Bunger, Weber, Kirakos (60. Steinrücken), Schultze (66. Sylla), Sperling

Tore: 0:1 Vincent Bayindir (49.), 1:1 Baran Daskan (63.); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Marius Dietz, Jacob Slotta; Zuschauer: 93