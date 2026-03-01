Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV: Mit einem unglaublichen 14:1 (5:1) fegte das Team des 1. FC Zeitz die TSG Wörmlitz-Böllberg am Sonntag vom Spielfeld.

Zeitz/MTU. Die Zeitzer haben am Sonntag dem Rivalen aus Wörmlitz-Böllberg ganze vierzehn Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 14:1 (5:1) gingen sie vom Platz.

Julius Christopher Rolke traf für den 1. FC Zeitz in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philip Mike Rieger den Ball ins Netz (19.).

Minute 19: 1. FC Zeitz liegt mit 2:0 vorne

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Artion Hajrizaj musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Lucas Müller konnte in Minute 22 einnetzen und Schulze legte in Minute 26 und 32 nach. Es sah nicht gut aus für die TSG Wörmlitz-Böllberg. In Minute 39 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Acht mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Hallenser. Spielstand 13:1 für den 1. FC Zeitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Zeitz

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Medovkin, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 14:1 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Zeitz – TSG Wörmlitz-Böllberg

1. FC Zeitz: Pechmann – Schröter, Rieger, Kämpfe (61. Nerea), Rothe, Müller, Thäle, Felgenträger, Rolke (53. Abdullahi Hassan), Reiche (53. Medovkin), Michel (21. Schubert)

TSG Wörmlitz-Böllberg: Hajrizaj – Abo Zamr, Ouedraogo, Haase, Ölmez, Schulze, Redzhebov, Funke

Tore: 1:0 Julius Christopher Rolke (18.), 2:0 Philip Mike Rieger (19.), 3:0 Lucas Müller (22.), 4:0 Lennie Kämpfe (26.), 5:0 Lennie Kämpfe (32.), 5:1 Ben Louis Schulze (39.), 6:1 Lennie Kämpfe (49.), 7:1 Yaroslav Medovkin (57.), 8:1 Jonas Felgenträger (58.), 9:1 Lennie Kämpfe (61.), 10:1 Fabrice Rothe (77.), 11:1 Ali Abdullahi Hassan (80.), 12:1 Leon Thäle (81.), 13:1 Fabrice Rothe (81.), 14:1 Yaroslav Medovkin (84.); Schiedsrichter: Olaf Stiehler (Lützen); Zuschauer: 30