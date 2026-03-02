Das war knapp: Nur mit viel Mühe wenden Deutschlands Basketballer eine weitere Niederlage ab. Vor allem ein Routinier sticht heraus. Der Plan für den Kader bleibt schwierig.

Bonn - Nach dem Zittersieg gegen Kroatien brüllte Alex Mumbrú seine Freude laut heraus. Schließlich wusste der Basketball-Bundestrainer, was das 91:89 nach Verlängerung für ihn und sein Team bedeutete. Ohne die Revanche für die knappe Niederlage in Zagreb am Freitag hätte es für den Welt- und Europameister in der WM-Qualifikation ungemütlich werden können. So aber liegt die deutsche Nationalmannschaft auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2027 in Katar weiter voll auf Kurs.

„Das ist ein wirklich großer Sieg für uns, der wichtig für den weiteren Verlauf der Quali ist“, sagte Mumbrú nach der Aufholjagd im Bonner Telekom Dome, bei der sein Team einen zwischenzeitlichen 15-Punkte-Rückstand dank einer großen Energieleistung noch wettmachte. „Der Sieg gehört allen Spielern, die in diesem Fenster mit dabei waren“, lobte Mumbrú.

Wildes Kader-Puzzle

Das war wieder einmal eine bunte Mischung, weshalb Mumbrú bereits im Vorfeld von einem „sehr kniffligen“ Qualifikationsfenster gesprochen hatte. Beim Doppelpack gegen die starken Kroaten fehlten dem Spanier die NBA-Profis um Kapitän Dennis Schröder und Topspieler Franz Wagner ebenso wie nahezu alle Akteure aus der Euroleague. Maodo Lo, Daniel Theis, Isaac Bonga, Johannes Voigtmann und Bayern-Star Andreas Obst - alle nicht dabei.

Immerhin hatte sich Routinier Johannes Thiemann aus Japan auf den Weg gemacht, obwohl der frühere Berliner dort wegen einer Gehirnerschütterung wochenlang nicht gespielt hatte. Vor der Partie wurde der 32-Jährige für sein 100. Länderspiel geehrt, dass er während der EM in Finnland und Riga im vergangenen Jahr absolviert hatte.

Starker Thiemann

Bei seinem 110. Auftritt war Thiemann dann der entscheidende Faktor und stellte mit 24 Punkten eine persönliche Bestmarke im Nationaltrikot auf. „Es war ein guter Tag für mich“, sagte Thiemann zufrieden. „Es wäre sehr bitter für die weitere Quali gewesen, wenn wir heute verloren hätten. Deshalb sind wir sehr happy mit dem Sieg.“

Mit einer Bilanz von 3:1-Siegen hat Deutschland die Qualifikation für die nächste Gruppenphase bereits vor dem abschließenden Vorrunden-Fenster Anfang Juli mit Spielen in Israel und gegen Zypern sicher. Da aber alle Ergebnisse in die Zwischenrunde mitgenommen werden, zählt jeder Sieg. Zumal dort in Polen eine Mannschaft warten wird, die bislang alle vier Spiele gewonnen hat. Weitere mögliche Gegner sind die Niederlande, Lettland oder Österreich. Am Ende qualifizieren sich die ersten drei Teams aus dieser neuen Sechser-Gruppe für die WM 2027.

Plan mit College-Spielern

„Da ist uns heute schon ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte DBB-Vizepräsident Armin Andres. Auch, weil die Verantwortlichen wissen, dass die Kaderzusammenstellung in den nächsten beiden Quali-Fenstern Anfang Juli und Ende August nicht einfacher wird.

Mumbrú macht sich daher in den kommenden Wochen auf den Weg in die USA. Dort stehen aber nicht nur Gespräche mit Schröder und Co., sondern auch mit einigen der inzwischen zahlreichen College-Spieler in Amerika an. „Wir wollen diesen Sommer nutzen, um einen kleinen Generationswechsel einzuleiten“, sagte Andres. Die Verantwortlichen hoffen daher auf das Mitwirken von Spielern wie Christian Anderson, Eric Reibe oder Sananda Fru.

Planen kann Mumbrú auch wieder mit Thiemann. „Wenn der Körper es zulässt, bin ich immer dabei“, sagte Thiemann, der für seine starke Leistung gegen die Kroaten auch von Schröder ein Lob bekam. „JT is a bad man“ schrieb der Point Guard der Cleveland Cavaliers bei Instagram - und meinte das natürlich ausschließlich positiv angesichts von Thiemanns Double-Double mit 24 Punkten und 12 Rebounds.