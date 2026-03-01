Die Sorge, dass es zu erneuten Ausschreitungen kommen könnte, war groß. 500 Kräfte der Polizei sowie ein Hubschrauber waren unter anderem im Einsatz. Was die Polizei in Leipzig zur Bilanz des Regionalligaspiels am Sonntag sagt.

Nach Krawallen im Hinspiel: Welches Fazit die Polizei nach Duell zwischen Chemie Leipzig und dem Halleschen FC zieht

Leipzig/MZ/CKI. Die Sorge, dass es beim Regionalligaspiel zwischen Chemie Leipzig und dem Halleschen FC zu erneuten Ausschreitungen kommen könnte, war nach den Vorfällen im Hinspiel groß. Fans von Chemie Leipzig hatten während und nach dem Hinspiel im September im Leuna-Chemie-Stadion wiederholt Böller und Leuchtraketen in die Zuschauerränge und auf den Rasen geschossen. Daraufhin stürmten Anhänger des Halleschen FC den Platz. Die Polizei in Leipzig hatte deshalb am Sonntag 500 Kräfte im Einsatz. Auch eine Drohne sowie ein Hubschrauber der Bundespolizei kamen zum Einsatz.