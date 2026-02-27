Auch sportlich ist das Spiel brisant Vor dem Chemie-Derby: Diesen Appell formuliert HFC-Trainer Robert Schröder

Gibt es erneut Krawalle? Vor dem Derby am Sonntag in Leipzig dominiert die Sicherheitsfrage. Dabei ist das Spiel auch sportlich brisant. Der HFC hat eine Rechnung offen, die BSG Chemie hat sich im Winter massiv verändert.