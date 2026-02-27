Auch sportlich ist das Spiel brisant Vor dem Chemie-Derby: Diesen Appell formuliert HFC-Trainer Robert Schröder
Gibt es erneut Krawalle? Vor dem Derby am Sonntag in Leipzig dominiert die Sicherheitsfrage. Dabei ist das Spiel auch sportlich brisant. Der HFC hat eine Rechnung offen, die BSG Chemie hat sich im Winter massiv verändert.
27.02.2026, 17:00
Leipzig/Halle/MZ - Was passiert am Sonntag (14 Uhr/MZ.de) in Leipzig-Leutzsch? Die Frage beschäftigt seit Tagen Fußballfans, Funktionäre und Sicherheitskräfte. Nach den heftigen Ausschreitungen rund um das Hinspiel in der Regionalliga Nordost im September in Halle ist die Angst vor einer erneuten Eskalation der Gewalt greifbar.