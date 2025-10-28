Ein 1:1 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von BFC Preussen und FC Hertha 03 am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost.

Berlin/MTU. Mit einem Unentschieden sind der BFC Preussen und der FC Hertha 03 am Samstag auseinander gegangen. 93 Zuschauer verfolgten das Spiel im Preussen-Stadion NR1.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Bela Wiethüchter (Berlin) eine Gelbe Karte an die Berliner (45.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Vincent Bayindir mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

63. Minute BFC Preussen gleichauf mit FC Hertha 03 – 1:1

In Minute 63 fiel das letzte Tor der Partie. 18 Minuten nach Anpfiff gelang es Baran Daskan, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Berliner zu erlangen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Berliner sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – FC Hertha 03

BFC Preussen: Saatci – Isik (56. Dworzynski), Peter, Rehberg, Maleca (85. Westmark), Xydias, Klimpke, (56. Dagdemir), Daskan, Klemme (56. Yildirim), Taskiran

FC Hertha 03: Kiwus – Sperling, Weber, Bayindir, Dögenci, Schultze (66. Sylla), Kirakos (60. Steinrücken), Van-Dunem (79. Baba), Kozian, Bunger, Almugheer (60. Meki)

Tore: 0:1 Vincent Bayindir (49.), 1:1 Baran Daskan (63.); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Marius Dietz, Jacob Slotta; Zuschauer: 93