Für den SV Dessau 05 endete der 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:1 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Im Stadion am Schillerpark haben 215 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem SV Dessau 05 und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Toni Pulst (Leipzig) ausgesprochen. Alles in allem elf Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der fünften Minute der Nachspielzeit brachte Illia Hlynianyi die Gäste in Führung (95.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV Dessau 05: Becker – Sparfeld, Horvath, Pratsch, Biriuk, Pälchen (81. Schultz), Zoblofsky, Barabasch, Baumgart (66. Von Zansen), Mieth (90. Thomas), Erdmann (66. Werthmann)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Böhme, Ehrhardt, Born (77. Elflein), Ludwig (63. Sumka), Bauer, Hlynianyi, Bark (52. Galushyn), Litzenberg, Gründling, Hadaschik

Tore: 0:1 Illia Hlynianyi (90.+5); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Christopher Große, Stefan Cordes; Zuschauer: 215