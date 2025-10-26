Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg fuhr der VfB Merseburg am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen die Gäste aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Oliver Hillemann (VfB Merseburg) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Merseburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Tim Knerler der Torschütze (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

VfB Merseburg liegt in Minute 5 2:0 vorn

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Maximilian Roß kam rein für Maso Erovic und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite sprangen Pepe Streithoff für Til Heitzmann und Dustin Strobach für Felix Hilmer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Dustin Strobach den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Bernburg erlangte (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Die Merseburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Frühauf (63. Voigt), Hillemann, D. Wagner, Bierschenk, Nicodemus (75. Dähne), Korngiebel, Knerler (90. Kothe), Erovic (61. Roß), Berndt (81. Arndt), J. L. Wagner

SC Bernburg: Friedrich – Lange, Becker, Schauer, Lange, Krüger, Hilmer (51. Strobach), Staat (57. Schmidt), Heitzmann (7. Streithoff), Fahland, Raeck

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78