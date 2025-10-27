Die deutschen Tennis-Damen starten erfolgreich in die neue Woche. In China kommt es jetzt zu einem deutschen Duell.

Hongkong - Tennisspielerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Hongkong souverän das Achtelfinale erreicht. Die 23-Jährige gewann gegen die Russin Kristiana Sidorowa mit 6:0, 6:3.

Auftakterfolge gab es bei der Veranstaltung im chinesischen Nanchang auch für Ella Seidel und Tamara Korpatsch. Seidel bezwang Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah aus Frankreich 6:4, 6:3, Korpatsch profitierte von der frühen Aufgabe ihrer Gegnerin Polina Kudermetowa. Die Russin konnte beim Stand von 3:0 für Korpatsch nicht mehr weiterspielen. Seidel und Korpatsch treffen nun im Achtelfinale aufeinander.