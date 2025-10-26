Der VfB Merseburg sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Oliver Hillemann für Merseburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Merseburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Tim Knerler der Torschütze (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

VfB Merseburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 5

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Maximilian Roß wurde für Maso Erovic eingesetzt und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite verließen Til Heitzmann für Pepe Streithoff und Felix Hilmer für Dustin Strobach den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Dustin Strobach (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Die Merseburger sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Berndt (81. Arndt), J. L. Wagner, Knerler (90. Kothe), Nicodemus (75. Dähne), Frühauf (63. Voigt), D. Wagner, Erovic (61. Roß), Korngiebel, Bierschenk, Hillemann

SC Bernburg: Friedrich – Staat (57. Schmidt), Krüger, Becker, Raeck, Fahland, Heitzmann (7. Streithoff), Lange, Hilmer (51. Strobach), Lange, Schauer

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78