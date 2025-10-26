Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen die SG Union Sandersdorf heimste die Turbine Halle am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Halle/MTU. Die 50 Besucher auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Sandersdorf mit 2:1 (1:0) knapp.

Schon kurz nach Spielstart schoss Nick Josef Waschkowitz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Die Turbine Halle hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Reinemann. In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 55 wurde das zweite Tor durch Lennox Sikora erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 4

Minute 55: Turbine Halle führt mit zwei Toren

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Anton Groh den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Sandersdorf erlangte (74.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Union Sandersdorf

Turbine Halle: Nuding – Nordhausen, Sikora (71. Zaeske), Heidelberger (85. Fox), Sommer, Só, Sultanaliev, Hildebrandt (67. Saile), Schneider (89. Alassaf Alasaad), Ries, Waschkowitz (80. Brandt)

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Mittmeier, Nitsche (83. Bergmann), Födisch, Seide, Mackowiak (75. Franzke), Mühlbauer (56. Mieshchanin), Uhte, Pätzke (46. Stagat), Schneider, Groh

Tore: 1:0 Nick Josef Waschkowitz (5.), 2:0 Lennox Sikora (55.), 2:1 Anton Groh (74.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Danilo Hosang, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 50