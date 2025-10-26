Fußball-Landesklasse 3: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SV Langenstein vor 64 Zuschauern gegen den Quedlinburger SV mit einem überragenden 6:0 (1:0) durch.

Langenstein/MTU. Die Langensteiner haben am Sonntag dem Gegner aus Quedlinburger überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Janne Andreas Neutzner (SV Langenstein) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Langensteiner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Daniel Holtzheuer der Torschütze (52.).

SV Langenstein baut Vorsprung auf 2:0 aus – 52. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Bereits drei Minuten später konnte Götting (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 6:0 gingen die Langensteiner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Ferdenus, Pinta (80. Schulmeyer), Rappe (62. Hoeft), Holtzheuer (62. Götting), Neutzner, Hanke (75. Liebing), Schulze, Priese, Bellan (46. Gifhorn), Krumnow

Quedlinburger SV: Demchenko – Filippov, Spannaus, Apel, Pflug (67. Möller), Beti, Brunner (90. Meves), Stertz (75. Bode), Hamann (79. Rink), Deiters, Lindow (32. Gabriel)

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64