Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Heimverein SV Friedersdorf gegen den SV 1922 Pouch-Rösa ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Muldestausee/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Friedersdorf und SV 1922 Pouch-Rösa. 65 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u.Freizeitzentrum.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Muldestausee
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 9
Die Muldestauseer sind auf Platz sechs gerutscht.
Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV 1922 Pouch-Rösa
SV Friedersdorf: Fleischer – Jefkay, Mühlbauer, Vereshchaka (82. Kauna), Kökel (77. Krasnokutskyi), Janssen, Fischer (60. Walter), Thiel (38. Rohde), Stolzenhain (78. Rickelt), Seiring, Siverchuk
SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Rocktäschel (73. Hänisch), Gentil Da Cunha, Synovyd, Kunyk, Tale (67. Paschos), Da Silva Semedo (34. Camara), Shaba, Hulovych (86. Wittek), Ersed, Robalo
; Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christoph Bäck, Mario Bischoff; Zuschauer: 65