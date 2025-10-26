Der TuS Kochstedt errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 112 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen die SG Empor Waldersee.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der TuS Kochstedt und die SG Empor Waldersee am Sonntag 4:2 (3:0) getrennt.

Nach nur 13 Minuten schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Hajowsky den Ball ins Netz (19.).

19. Minute: TuS Kochstedt vorne dank Doppelpack von Darvin Francis Hajowsky – 2:0

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Die Partie blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Eric Landgraf den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (63.). Damit war der Erfolg der Dessauer gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der TuS Kochstedt hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Buschmann (46. Landgraf), Hensen, Strokosch (46. Krieg), Krüger, Ihbe, Streuber (75. Böhme), Zabel, A. Zuchowski, Hein (63. Karbath), Hajowsky (80. Ziemba)

SG Empor Waldersee: Bahn – Gaedke (55. Schulze), Schäfer, Herro (27. Samaniega Lopez), Westendorf, Griebner, Rubitzsch, Schilling, Bruch, Chebbah, Vogel (87. Loppnow)

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112