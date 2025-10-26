Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unfassbaren 6:0 (1:0) fegte das Team des SV Langenstein den Quedlinburger SV am Sonntag vom Spielfeld.

Langenstein/MTU. 6:0 (1:0) in Langenstein: Ganze sechs Bälle hat das Team von Matthias Pokorny, der SV Langenstein, am Sonntag im Tor der Gegner aus Quedlinburger untergebracht.

Janne Andreas Neutzner (SV Langenstein) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Langensteiner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Daniel Holtzheuer den Ball ins Netz.

SV Langenstein führt nach 52 Minuten 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Schon drei Spielminuten später konnte Götting (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 6:0 verließen die Langensteiner den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Bellan (46. Gifhorn), Priese, Schulze, Rappe (62. Hoeft), Pinta (80. Schulmeyer), Hanke (75. Liebing), Ferdenus, Neutzner, Holtzheuer (62. Götting)

Quedlinburger SV: Demchenko – Beti, Stertz (75. Bode), Spannaus, Lindow (32. Gabriel), Hamann (79. Rink), Deiters, Filippov, Apel, Brunner (90. Meves), Pflug (67. Möller)

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64