Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem VfB 1906 Sangerhausen ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den SC Bernburg.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 76 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich knapp mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Nach zwölf Minuten schoss Patrick Olbricht das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen (34.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

49. Minute: VfB 1906 Sangerhausen liegt mit 2:0 vorne

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Christian Schmidt den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Bernburg erlangte (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Wagenhaus (69. Sonnenberg), Weick (90. Hennig), F. Stöhr, Kern, Schneider (90. Reiber), Lange (73. J. Stöhr), Hildebrandt, Scholz (79. Schulz), Schäffner, Olbricht

SC Bernburg: Friedrich – Becker (59. Hilmer), Krüger, Giemsa, Schmidt, Lange (88. Gohl), Schauer, Krishteyn, Fahland (88. Heute), Lange (59. Raeck), Staat

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76