Die VfB Germania Halberstadt A1 errang am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 40 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Halberstadt/MTU. Die 40 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Finn Luca Stemmler für Halberstadt traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Youen Schrader den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

VfB Germania Halberstadt A1 führt in Minute 34 mit 2:0

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Schrader den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (47.). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt A1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – Turbine Halle

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Naujoks, Lancine (79. Leube), Leopold (56. Schneider), Schürmann, Stemmler (73. Bönicke), Stender (56. Michl), Knoche (79. Richter), Schrader, Kosock

Turbine Halle: Worch – Ries, Waschkowitz, Brandt, Merschky, Canabate Kasparek, Saile, Só (75. Förster), Hildebrandt (70. Alassaf Alasaad), Zaeske (46. Sultanaliev), Hohl (83. Dichtl)

Tore: 1:0 Finn Luca Stemmler (4.), 2:0 Youen Schrader (34.), 3:0 Youen Schrader (47.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Frank Hoffmeister, Viola Dietel; Zuschauer: 40