Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB 1906 Sangerhausen und SG Union Sandersdorf am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Sangerhausen/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der VfB 1906 Sangerhausen und die SG Union Sandersdorf am Sonntag 2:2 (0:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Patrick Menz (Könnern) drei Gelbe Karten an die Gäste (32., 39., 42.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Ben Grenzebach für Sangerhausen traf und vier Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (49.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Sangerhäuser konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Tobias Nitsche der Torschütze (55.).

55. Minute VfB 1906 Sangerhausen auf Augenhöhe mit SG Union Sandersdorf – 1:1

In der 74. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Sangerhausens Grenzebach konnte seinem Team in Minute 77 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Tim Hering wurde für Lennox Ruppe eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Felix Herzel für Moritz Franzke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Moritz Franzke, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Sandersdorfer zu erreichen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SG Union Sandersdorf

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Grenzebach, Lange (90. Nicolai), Schremmer, Ruppe (87. Hering), Bühling, Buchhorn, Ehrich, Halle, Bärwolf, Schütz

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Wieczorek (51. Seide), Osterland, Uhte, Pätzke, Herzel (82. Franzke), Groh, Nitsche, Mittmeier, Koto'o Djouokou, Stagat

Tore: 1:0 Ben Grenzebach (49.), 1:1 Tobias Nitsche (55.), 2:1 Ben Grenzebach (77.), 2:2 Moritz Franzke (90.+2); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Andreas Grundmann, Sebastian Bosch; Zuschauer: 15