Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga errangen Dirk Hannemann und sein Team SV Fortuna Magdeburg gegen den SV 1890 Westerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 87 Besuchern des Stadions Schöppensteg geboten. Die Magdeburger setzten sich deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Westerhausen durch.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Hälfte des Spiels war bereits in vollem Schwung, als Drilon Halilaj für Magdeburg traf und in Spielminute 59 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste dreimal Gelb hinnehmen (62.). Die Magdeburger legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Luk Alfred Ehrenberg der Torschütze (77.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die SV Fortuna Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Gerwien, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (89.). Die SV Fortuna Magdeburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Lange, Domitz, Steinbach (73. Valle Pousa), D. Halilaj (85. A. Halilaj), Schüler (84. Bimenyimana), Maarouf (74. Ehrenberg), Kauka, Riemann, Weidemeier, Gerstner (22. Gerwien)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masur, Gomes Paranagua, Winter (37. Rojas Peredes), Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Lehmann, Masaka (61. Santana Lisboa), Miranda Conceicao, Kale, Ribeiro De Oliveira, Dantas Caldas

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87