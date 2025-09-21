Der SV Fortuna Magdeburg gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SC Bernburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 102 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Im Spiel zwischen Magdeburg und Bernburg am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (2:1)-Sieg für das Team aus Magdeburg.

Dustin Strobach (SC Bernburg) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Bernburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Drilon Halilaj der Torschütze (26.).

1:1 für SV Fortuna Magdeburg und SC Bernburg – 26. Minute

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

13 Minuten nach der Pause konnte Albert Halilaj (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Gerstner (81. Sturm), Megel, Lange, Pide, Kauka (81. Ehrenberg), Kovkrak, A. Halilaj (65. Steinbach), D. Halilaj (65. Valle Pousa), Weidemeier

SC Bernburg: Schneider – Fahland, Schmidt (50. Staat), Krüger, Binkau (46. Lange), Strobach, Schauer, Raeck, Hilmer (78. Heute), Heitzmann, Lange

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102