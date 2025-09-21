Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen vor 29 Fußballfans über einen soliden 5:3 (2:2)-Erfolg gegen den Dessauer SV 97 freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der Dessauer SV 97 ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:2).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Kai Kozlowski das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Luca Seelig den Ball ins Netz (16.).

Dann waren die abgeschlagenen Dessauer dran: Mit einem Doppelpack von schaffte der Dessauer SV 97 e.V. den Ausgleich. Unentschieden. Die Bitterfeld-Wolfener revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Seelig schoss und traf in Minute 49 ein weiteres Mal. Es wollte den Bitterfeld-Wolfenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. versenkte den Ball in der 54. Spielminute noch einmal. 3:3. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Seelig versenkte den Ball in der 75. Minute ein weiteres Mal. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 4

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Kilian Konicki den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (89.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener gesichert. Die Bitterfeld-Wolfener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Dessauer SV 97

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss, Loschwitz, Schlömer (46. Walther), Seelig, Schröter, Brand, Kaziur, Marku (62. Baum), Konicki, Kozlowski

Dessauer SV 97: – Scheller

Tore: 1:0 Kai Kozlowski (2.), 2:0 Luca Seelig (16.), 2:1 (29.), 2:2 (36.), 3:2 Luca Seelig (49.), 3:3 (54.), 4:3 Luca Seelig (75.), 5:3 Kilian Konicki (89.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 29