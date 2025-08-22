Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga errangen Dirk Hannemann und sein Team SV Fortuna Magdeburg gegen den SV 1890 Westerhausen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (0:0) wider.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 87 Besuchern des Stadions Schöppensteg geboten. Die Magdeburger setzten sich deutlich mit 5:0 (0:0) gegen die Gäste aus Westerhausen durch.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Drilon Halilaj (SV Fortuna Magdeburg) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 59, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste dreimal Gelb hinnehmen (62.). Das zweite Tor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Luk Alfred Ehrenberg den Ball ins Netz.

SV Fortuna Magdeburg führt mit 2:0 – 77. Minute

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Dirk Hannemann im gegnerischen Tor. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Gerwien (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Schüler (84. Bimenyimana), Riemann, Kauka, Gerstner (22. Gerwien), Weidemeier, Domitz, Maarouf (74. Ehrenberg), Lange, D. Halilaj (85. A. Halilaj), Steinbach (73. Valle Pousa)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masaka (61. Santana Lisboa), Dantas Caldas, Masur, Ribeiro De Oliveira, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Lehmann, Kale, Miranda Conceicao, Winter (37. Rojas Peredes), Gomes Paranagua

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87