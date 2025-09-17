Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB Merseburg mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 127 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Mittwoch den 127 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Merseburg mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe für Dölau traf und acht Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

60. Minute: SV Blau-Weiß Dölau liegt mit 2:0 vorne

15 Minuten nach der Pause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball über die Linie bringen (60.). Mit 2:0 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, Haensch (88. Dragon), H. Hensen, Prinzler, Köhler, Kreideweiß, Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Redmann (82. Hermann), A. Hensen, Lippoldt

VfB Merseburg: Przigode – Hillemann, Nicodemus, Taubert, Berndt (64. Frühauf), Dähne (61. Bierschenk), Knerler, Wagner, Wagner, Voigt, Arndt (86. Erovic)

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127