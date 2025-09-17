Kein Punktgewinn für 1. FC Bitterfeld-Wolfen: Im eigenen Stadion musste das Team am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg einstecken.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Nick Bauer für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Aber die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 38 wurde das Gegentor durch Drilon Halilaj erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Arne Otto Gerstner/Magdeburg (74.), gefolgt von Benedikt Megel (SV Fortuna Magdeburg) in Minute 78. Spielstand 3:1 für die SV Fortuna Magdeburg.

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Vitalii Sumka wurde für Tim Hoffmann eingesetzt. Auf der Gastseite räumte Phillip Leonard Rudolph für Chris Leo Riemann den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Vitalii Sumka den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (85.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Bitterfeld-Wolfener aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bark, Hadaschik, Bauer, Litzenberg (58. Hlynianyi), Elflein (60. Galushyn), Ehrhardt (60. Ludwig), Böhme, Potapenko, Weimann, Hoffmann (81. Sumka)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Valle Pousa (54. Bimenyimana), Rudolph (81. Riemann), Pide, Halilaj (54. Schüler), Kauka, Ehrenberg (89. Weidemeier), Megel, Gerwien (54. Gerstner), Domitz, Lange

Tore: 1:0 Nick Bauer (9.), 1:1 Drilon Halilaj (38.), 1:2 Arne Otto Gerstner (74.), 1:3 Benedikt Megel (78.), 2:3 Vitalii Sumka (85.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Eric Bregulla, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 106