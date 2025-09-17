Mit einer Niederlage für den SV 1889 Altenweddingen endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

SV 1889 Altenweddingen verliert knapp gegen TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1

Sülzetal/MTU. Im Klemens-Fendler-Sportforumrum haben 152 Fußballfans am Mittwoch das Match zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und der TSG Grün-Weiß Möser I verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Der SV 1889 Altenweddingen rutschte auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Wendland, Krüger, Harnau, Nord, Selent, Mootz (76. L. Thielecke), Winkelmann, Junge (76. T. R. Thielecke), Schwarz, Rein (46. Schubert)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rölke, Sachs, Küllmey, Karbe (83. Eickhoff), Kloska, Rick (76. Jordan), Thiele, Jentzsch, Rieche (53. Kloska), Pilz

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152