Kantersieg für den MSC Preussen: Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den SV Groß Santersleben I einfahren. Vor 1.433 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:1).

Magdeburg/MTU. 7:1 (3:1) in Preussen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Alexander Daul, der MSC Preussen, am Mittwoch im Tor der Besucher aus Groß Santersleben untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Janek Monsch (Möser) eine Gelbe Karte an die Gäste (26.). Ihab El Zayat (MSC Preussen) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Besim Gjoci den Ball ins Netz (36.).

36. Minute: MSC Preussen führt mit zwei Toren

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSC Preussen steckte jetzt einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Gjoci konnte in Minute 44 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Groß Santersleben I. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Santersleber zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Artem Kulinich traf für Preussen in Minute 49, Majed Al Mori in Minute 59 und Ihab El Zayat in Minute 69. Spielstand 6:1 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Die Magdeburger wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Justin Volkmer wurde für Majed Al Mori eingesetzt und Illia Kompaniiets für Artem Kulinich. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Shahin Farho (Preussen) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 7:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Groß Santersleben I

MSC Preussen: Ademovic – Tischer, El Zayat, Norenko (70. Farho), Preuss, Kulinich (70. Kompaniiets), Al Mori (70. Volkmer), Dervishaj, Haxhiu, Chebli (60. Jibril), Gjoci (60. Hussen Gahdo)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Al Houri, Madaus, Lange, Delleh (38. Eftindjioski), Alicke (61. Fateh), Qorbani, Tafere, Ilijoski, Adjioski (46. Pina Fernandes), Otto

Tore: 1:0 Ihab El Zayat (33.), 2:0 Besim Gjoci (36.), 3:0 Besim Gjoci (44.), 3:1 Martin Eftindjioski (45.+2), 4:1 Artem Kulinich (49.), 5:1 Majed Al Mori (59.), 6:1 Ihab El Zayat (69.), 7:1 Shahin Farho (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Andreas Zepter, Maik Taube; Zuschauer: 1433