Dem BSV 79 Magdeburg glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 48 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Mittwoch den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Patrick Ellrich (BSV 79 Magdeburg) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Magdeburger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jan-Erik Gamroth der Torschütze (24.).

BSV 79 Magdeburg und SSV Samswegen 1884 – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Franck Kevin Youdom Takaw wurde für Tim Krüger eingesetzt und Fynn Kokert für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite verließ Robby Nagel für Fabian Belwe den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Franck Kevin Youdom Takaw den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (84.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Spiering (85. Bansemer), Gröschner, Ellrich (75. Kokert), Yakhyaev, Ngou, Krüger (64. Youdom Takaw), Nsangou (90. Nsien), Horn, Hartwig, Glage

SSV Samswegen 1884: Ronge – Feyer (90. Moustafa), Gamroth, Lehmann, Resch (53. Ismail), Nagel (80. Belwe), Kober, Wagner, Ermisch, Bartsch, Herbst (62. Sonnabend)

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48