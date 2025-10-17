Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der SV Blau-Weiß Dölau vor 149 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim freuen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von René Rath vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Theodor Luiz Rappsilber das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

2:0 Vorsprung für SV Blau-Weiß Dölau – Minute 64

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Rappsilber (78. Geyer), H. Hensen, Gros, A. O. Haensch (73. Burghardt), Groß, A. Hensen, Köhler (69. Grüneberg), Kreideweiß (85. Kamm Al Azzawe), Giese (61. Scheffler), Redmann

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, May, Kuras, Zawada (61. Sonco), Mrozik (46. Bakkush), Ndour, Schinkel, Wróblewski (78. Yaghobi), Prielipp (85. Zahrt), Seniura

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (41.), 2:0 Justin Kreideweiß (64.); Schiedsrichter: Martin Wadewitz (Leipzig); Assistenten: Patrick Schalkowski, Kevin Klotz; Zuschauer: 149