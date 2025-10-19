Eine Niederlage für den SV 1890 Westerhausen besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Haldensleber SC mit 2:3 (0:1).

Thale/MTU. Am Sonntag haben sich der SV 1890 Westerhausen und der Haldensleber SC ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Westerhausener Gastgeber bereit: 19 Minuten nach Anpfiff lenkte Hannes Lehmann den Ball ins eigene Tor und brachte den Haldenslebern unerwartet die Führung. Die Haldensleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Lenny Joshua Boege der Torschütze (66.).

Minute 66: SV 1890 Westerhausen mit 0:2 im Rückstand

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Justin Masur den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Westerhausener aber nicht mehr aufholen. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV 1890 Westerhausen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Miranda Conceicao, Masaka, Gomes Paranagua, Ribeiro De Oliveira, Brahmann (46. Kale), Masur, Demirovic (46. Gönülcan), H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira), Dantas Caldas, M. Lehmann

Haldensleber SC: Switala – Boege, Grabenberg (71. Wille), Bögelsack (46. Al Samour), Mäde, Hüttl, Schunaew, Hebekerl (40. Sengewald), Krüger (53. Ebel), Hartmann, Thieke (82. Hevekerl)

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145