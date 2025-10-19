Ex-Kapitän bereitet Ausgleich vor "Gegen den HFC, das ist komisch": Nietfeld tut der alten Liebe entscheidend weh und wünscht ihr doch nur das Beste

Beim Wiedersehen zwischen Jonas Nietfeld und dem Halleschen FC sieht es lange nach einem Happy End für die Rot-Weißen aus – am Ende jubelt jedoch der Ex-Kapitän. Warum er trotzdem weiter mit dem HFC mitfühlt und wie die Fans dem langjährigen Kapitän danken.