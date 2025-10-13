Jonas Nietfeld war jahrelang eines der Gesichter des Halleschen FC, durfte im Sommer aber nicht bleiben. Jetzt kommt es zum ersten Wiedersehen. Mit welchen Gefühlen der Ex-Kapitän in das Regionalliga-Spiel geht.

Würde er bei einem Tor jubeln? Das sagt Jonas Nietfeld vor dem so brisanten wie emotionalen Wiedersehen mit dem HFC

Jonas Nietfeld (l.) war jahrelang Kapitän des HFC, inzwischen spielt er für Altglienicke und hat schon neunmal getroffen.

Berlin/Halle/MZ. - Das Leben in Berlin war für Jonas Nietfeld eigentlich nie eine Option. Früher, als der Fußballprofi noch beim Halleschen FC gespielt und mit seiner Frau Freya und Hund Karlsson in Leipzig gelebt hat, hat das Paar hin und wieder Ausflüge in die Hauptstadt gemacht, die Metropole und Moloch zugleich ist. „Da war es ständig hektisch. Ich habe immer gesagt, dass das eigentlich gar nichts für mich ist“, erzählt Nietfeld heute, wo er doch Teilzeit-Berliner ist.