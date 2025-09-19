Acht Tore in Acht Spielen Ex-HFC-Kapitän Nietfeld spricht über Fabel-Quote: "Ich will alles dafür tun, dass mein aktueller Flow bleibt"

Beim Halleschen FC hatte der Angreifer im Sommer nach langem Hin und her keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Bei seinem neuen Verein, Ligakonkurrent VSG Altglienicke, schlug er voll ein. Was "Nieter" zu seinem aktuellen Lauf und seinem ungewollten Abschied aus Halle sagt.