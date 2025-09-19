EIL
Acht Tore in Acht Spielen Ex-HFC-Kapitän Nietfeld spricht über Fabel-Quote: "Ich will alles dafür tun, dass mein aktueller Flow bleibt"
Beim Halleschen FC hatte der Angreifer im Sommer nach langem Hin und her keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Bei seinem neuen Verein, Ligakonkurrent VSG Altglienicke, schlug er voll ein. Was "Nieter" zu seinem aktuellen Lauf und seinem ungewollten Abschied aus Halle sagt.
Berlin/MZ/CKI - Gern wäre Jonas Nietfeld beim Halleschen FC geblieben. Doch nach sechs Jahren erhielt der 31-Jährige im Sommer keinen neuen Vertrag. Trainer Robert Schröder wollte ihn im Mittelfeld auf der Acht einsetzen, doch das Budget für diese Position war ausgeschöpft, wie Sportdirektor Daniel Meyer erklärte.