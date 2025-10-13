Der Syntainics MBC lässt sich auch von Ulm nicht stoppen, behauptet die Tabellenführung. Wem der Sieg gewidmet wird.

Auch im Topspiel: Der Syntainics MBC siegt einfach immer weiter

Weißenfels/MZ - Die Erfolgsserie des Syntainics MBC in der Basketball Bundesliga (BBL) geht weiter: das Team von Head-Coach Marco Ramondino setzte sich am Samstagabend im vierten Ligaspiel der neuen Saison vor 2.500 Zuschauern in der Weißenfelser Stadthalle gegen Vizemeister Ratiopharm Ulm mit 75:71 durch und verteidigte damit die Tabellenführung in der BBL. Die Weißenfelser wahrten damit nicht nur ihre weiße Weste, alle bisherigen fünf Pflichtspiele wurden gewonnen, sie bauten ihren vereinseigenen Startrekord in der BBL auf vier Siege aus.