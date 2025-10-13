Haeder vertitt die Nofv-Vereine NOFV und Aufstiegs-Initiative verkünden Personalien: HFC-Sportdirektor Meyer ist erster Stellvertreter in Reform-Arbeitsgruppe
Bis zum 15. Oktober hatten die Ost-Vereine Zeit, sich auf einen Hauptvertreter für die DFB-Arbeitsgruppe zur Reform der Aufstiegsregelung in die 3. Liga zu einigen. Nun steht fest: Tommy Haeder vom Chemnitzer FC vertritt den Fußball-Osten gemeinsam mit NOFV-Geschäftsführer Til Dahlitz.
Halle/MZ/CKI. Tommy Haeder vom Chemnitzer FC sowie der Geschäftsführer des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) Til Dahlitz vertreten künftig den Fußballosten in der Arbeitsgruppe, die eine Neuregelung des Aufstiegs von der Regionalliga in die 3. Liga erarbeiten soll. Der Sportdirektor des Halleschen FC Daniel Meyer wird erster Stellvertreter Haeders, André Beuchold vom FSV Zwickau fungiert als zweiter Stellvertreter.