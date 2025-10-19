Nach dem Coup im vergangenen Jahr ist für die Weißenfelser in diesem Jahr früh Schluss im Pokal. Warum es gegen Bamberg nicht zum Sieg reichte und worauf die Mannschaft jetzt den Blick richtet.

Traum von der Titelverteidigung endet für den MBC früh: Im Pokal ist gegen die Bamberg Baskets Endstation

Foster Marcus (l.) und der MBC standen gegen Bamberg auf verlorenem Posten.

Weissenfels/MZ - Der Traum des Syntainics MBC von einer erfolgreichen Titelverteidigung im BBL-Pokal hat sich bereits im Achtelfinale in Luft aufgelöst. Das Team von Head-Coach Marco Ramondino unterlag am Samstagabend in einer Neuauflage des letztjährigen Pokalfinals gegen die BMA365 Bamberg Baskets deutlich mit 78:105.