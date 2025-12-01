Fußball-Verbandsliga: Am vergangenen Samstag war der SV 1890 Westerhausen gegenüber dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

Thale/MTU. Vor 61 Zuschauern hat sich das Team von Yves Katte mit 0:2 (0:1) gegen Bitterfeld-Wolfen geschlagen geben müssen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Martin Ludwig das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SV 1890 Westerhausen hinkt 0:2 hinterher – Minute 90+1

Am Ende des Duells sollte es dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Viacheslav Potapenko den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 verfestigte (90.+1). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 1890 Westerhausen: Nebe – H. Lehmann, Gomes Paranagua (60. Winter), Masaka, Stridde, Rojas Peredes (46. Brahmann), Pavlish, M. Lehmann, Masur, Ribeiro De Oliveira (75. Rodrigues Lima Filho), Miranda Conceicao

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Kaiser – Radke, Ehrhardt, Ludwig (69. Gründling), Günther, Galushyn (46. Bark), Hoffmann, Litzenberg, Bauer (81. Sumka), Potapenko, Hadaschik (69. Mertes)

Tore: 0:1 Martin Ludwig (9.), 0:2 Viacheslav Potapenko (90.+1); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 61