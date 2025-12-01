Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II ein 1:0 (1:0)-Heimsieg über den FC Einheit Wernigerode II.

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II sichert sich knappen Sieg gegen FC Einheit Wernigerode II mit 1:0

Ilsenburg/MTU. 1:0 (1:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und FC Einheit Wernigerode II. 125 Zuschauer verfolgten das Spiel auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Steffen Look (Barleben) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (19.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Jörg Treziak vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Vincent Papner den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

Die Ilsenburger sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – FC Einheit Wernigerode II

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Bollmann, Hanns, Berndt, J. Donner, Gödeke, Palka, Reuss (75. Watanabe), Abel, Papner (70. Urban), Hotopp (85. Hinze)

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Böhme, Niehoff (90. Reitmann), Blecker, Herbst (65. Kodatis), Foltis, Beddigs, Dannhauer, Clemens (78. Riemann), Ibrahim, Schmidt

Tore: 1:0 Vincent Papner (41.); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Nils Lehmann, Marcel Friebe; Zuschauer: 125