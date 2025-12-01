Die VfB Germania Halberstadt errang am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 255 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 255 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Bautzen durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 59, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

VfB Germania Halberstadt führt in Minute 86 mit 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt kassierte einmal Gelb. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

Nur vier Minuten vor Abpfiff gelang es Joel-Pascal Klaschka, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (86.).

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Kühnhardt (46. Klaschka), Zeidler, Huber, Ertmer (90. Hujdurovic), Rust, Kuffner Sandri (81. Boateng), Hackethal, Stobbe, Grzega

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Rohlik (83. Cellarius), Hentsch, Kloß (76. Hanisch), Hennig, Orosz (76. Noack), Schröder, Käppler, Rohlik (90. Jurk), Gerhardi (83. Böhme), Noack

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255