Mit einer Niederlage für den SSC Weißenfels endete der 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Blau-Weiß Zorbau mit 1:2 (0:1).

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SSC Weißenfels und der SV Blau-Weiß Zorbau am Freitag 1:2 (0:1) getrennt. Schiedsrichter Julius Weiser (Zahna-Elster) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Nikita Bondarenko mit einem Strafstoß für Zorbau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Weißenfelser revanchieren: In Minute 76 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Carlo Purrucker erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

1:1 Ausgleich im Spiel SSC Weißenfels gegen SV Blau-Weiß Zorbau – 76. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Zorbau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Bondarenko den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Zorbau sicherte (90.+6). Die Weißenfelser sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – SV Blau-Weiß Zorbau

SSC Weißenfels: Kaßler-Tretropp – Dierichen, Purrucker (84. Olajide), Zozulia (60. Lehmann), Löser (90. Lohmann), Luib (89. Necke), Schumann, Raßmann, T. Koch, Puphal, P. Koch (26. Zerbe)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Omerovic (60. Gomes Da Silva), Hatim, Strauchmann, Seidel, De Pinho Gomes (79. Maier), Bondarenko, Beer, Neuhaus (54. Sothen), Tsipi (64. Stelmak)

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (33.), 1:1 Carlo Purrucker (76.), 1:2 Nikita Bondarenko (90.+6); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 348