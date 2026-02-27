weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Ergebnis 17. Spieltag: SG Rot-Weiß Thalheim verliert knapp gegen SV Dessau 05 mit 0:1

Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Dessau 05 einstecken.

Aktualisiert: 28.02.2026, 01:55

Bitterfeld-Wolfen/MTU. In der Sportanlage Thalheim haben 184 Zuschauer am Freitag das Match zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und dem SV Dessau 05 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Dimitrios Mitsis vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Tobias Berndt die Gäste in Führung (41.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr
  • Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 17

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Dessau 05

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Culubali Ramos, Moroz, Prielipp, Jalo (81. Wróblewski), Sonco (88. Schmökel), Ndour (61. May), Schinkel (61. Lytvyn), Seniura, Zimmermann, Bakkush (90. Ali)
SV Dessau 05: Becker – Zoblofsky, Berndt, Biriuk (63. Baumgart), Werthmann (72. Girke), Pratsch, Mieth (72. Stelmak), Horvath, Barabasch, Friebe, Von Zansen (89. Lübke)
Tore: 0:1 Tobias Berndt (41.); Zuschauer: 184