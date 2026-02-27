Einen 4:3 (2:2)-Heimsieg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen heimste der SC Bernburg am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Bernburg/MTU. Der SC Bernburg und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen haben sich am Freitag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (2:2).

Rune-Kjell Litzenberg (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Carlos Krüger den Ball ins Netz.

SC Bernburg Kopf an Kopf mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 38

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bitterfeld-Wolfener den Ball in der 38. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Es wollte den Bernburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Viacheslav Potapenko schoss und traf in der 44. Spielminute. Unentschieden. Die Bernburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Nils Erik Fahland versenkte den Ball in der 50. Minute. Es wollte den Bernburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Litzenberg versenkte den Ball in der 66. Minute ein weiteres Mal. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Edozie Christian Chidera (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Bernburger Mannschaft erzielen (82.). In Spielminute 91 handelte sich der SC Bernburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SC Bernburg: Röder – Chidera, Raeck, Heute (69. Weigel), Becker, Fahland (86. Hilmer), Heitzmann, Schmidt (90. Binkau), Schauer, Strobach (90. Giemsa), Krüger (81. Staat)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Sumka, Hadaschik, Potapenko (80. Born), Litzenberg, Ludwig, Bark (66. Galushyn), Weimann, Böhme, Ehrhardt, Günther

Tore: 0:1 Rune-Kjell Litzenberg (6.), 1:1 Carlos Krüger (38.), 2:1 Paul Johannes Günther (38.), 2:2 Viacheslav Potapenko (44.), 3:2 Nils Erik Fahland (50.), 3:3 Rune-Kjell Litzenberg (66.), 4:3 Edozie Christian Chidera (82.); Zuschauer: 154