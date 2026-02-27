Dem BSV Halle-Ammendorf glückte es am 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den Haldensleber SC mit 2:0 (2:0) zu besiegen. 163 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Die 163 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Haldensleber mit 2:0 (2:0) souverän.

Pascal Pannier (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

Pascal Pannier kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – 28. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Pannier, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (28.). Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Haldensleber SC

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schubert (85. Piontek), Schmitz, Hoffmann (72. Klein), Niesel, Winkler, Kowalski (85. Bergmann), Meyer (77. Schöneck), Pannier (72. Agwu), Dabel, Englich

Haldensleber SC: Switala – Hebekerl (51. Wille), Schunaew, Hevekerl (69. Neumann), Von Ameln, Ebel (51. Mäde), Ebel, Zimmermann, Krüger (64. Boege), Hüttl, Thieke

Tore: 1:0 Pascal Pannier (25.), 2:0 Pascal Pannier (28.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Robin Knobloch, Kilian Kunert; Zuschauer: 163