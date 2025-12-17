Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den BSV Halle-Ammendorf mit 1:2 (0:2).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Kai Uwe Ziegler. Der Trainer von Thalheim musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Halle-Ammendorf beobachten.

Steven Niesel (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Rot-Weiß Thalheim kassierte einmal Gelb (26.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Dominic Winkler den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

32. Minute: SG Rot-Weiß Thalheim liegt 0:2 zurück

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Die SG Rot-Weiß Thalheim kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Luca Finn Prielipp den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Thalheim erlangte (89.). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Moroz, Lytvyn, Seniura, Gräbe-Schmelzer (65. Sonco), Bakkush (90. Zawada), Kolomiiets (46. May), Ndour (65. Schinkel), Schmökel, Prielipp, Jalo

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hoffmann (78. Piontek), Meyer (65. Kowalski), Agwu (65. Schmitz), Hotopp, Schubert, Dabel, Kunze, Winkler, Piven (78. Bergmann), Niesel

Tore: 0:1 Steven Niesel (10.), 0:2 Dominic Winkler (32.), 1:2 Luca Finn Prielipp (89.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Emilio Pepe Krauße, Steffen Look; Zuschauer: 80