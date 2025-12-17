Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau II und SSV 90 Landsberg am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau II und dem SSV 90 Landsberg mit einem Remis.

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielstart von Philipp Grimm ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Landsbergern eine unverhoffte Führung ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 12

1:1 für SV Blau-Weiß Dölau II und SSV 90 Landsberg – 87. Minute

In der 57. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SSV 90 Landsberg musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Dölau II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Helene Schmalfeld.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team errang (87.).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SSV 90 Landsberg

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Lindenhahn (79. Kretzschmar), Pultke, Troitzsch, Kleinert, Kamm Al Azzawe, Freund, Grimm, Hermann (79. Richter), Lüttgens (46. Öder), Klaus (65. Balbach)

SSV 90 Landsberg: Bodenburg – Scheller, Hampel, Stephan, Wichmann (72. Schubert), Diallo, Thiel (64. Dammering), Stryjakowski, Köhler, Knaut, Tessmann (72. George)

Tore: 0:1 Philipp Grimm (24.), 1:1 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (87.); Schiedsrichter: Holger Bleck (Berga); Assistenten: Paul Leitenberger, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 32