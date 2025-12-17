Mit einer Niederlage für den SV Blau-Rot Coswig endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den TuS Kochstedt mit 2:3 (1:1).

Coswig/MTU. Der SV Blau-Rot Coswig und der TuS Kochstedt haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Brian-Lucas Körnicke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Willi Veith Böhme den Ball ins Netz.

1:1 für SV Blau-Rot Coswig und TuS Kochstedt – Minute 23

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Böhme/Kochstedt (53.), gefolgt von Hugo Guroll (SV Blau-Rot Coswig) in Minute 55. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig steckte zweimal Gelb ein. Der TuS Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stephan Ebert.

In der 90. Minute gelang es Noah Samuel Hensen, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Dessauer Mannschaft den Sieg zu bescheren (90.). Die Coswiger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – TuS Kochstedt

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Körnicke, Schaaf, Bergt, Ristok, Guroll, Körner, Weber (90. Ziem), Hoffmann (68. Seifert), Warnecke, Scheller

TuS Kochstedt: Rosner – Hensen, Zuchowski, Zabel, Krüger, Richter, Buschmann (90. Ziemba), Böhme, Landgraf, Streuber (70. Denell), Hajowsky (46. Krieg)

Tore: 1:0 Brian-Lucas Körnicke (5.), 1:1 Willi Veith Böhme (23.), 1:2 Willi Veith Böhme (53.), 2:2 Hugo Guroll (55.), 2:3 Noah Samuel Hensen (90.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Marcel Sindermann; Zuschauer: 30