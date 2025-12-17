Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein Haldensleber SC gegen den SV Blau-Weiß Zorbau ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Haldensleben/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der Haldensleber SC und der SV Blau-Weiß Zorbau am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Lucas Krüger mit einem Strafstoß für Haldensleber traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Weiß Zorbau kassierte zweimal Gelb (28.). In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 67 wurde ein weiteres Tor durch Pascal Thieke erzielt.

67. Minute: Haldensleber SC führt mit zwei Toren

Zorbau lag 2:0 zurück. In Minute 75 jedoch wendete sich das Blatt: Branden Garrett Stelmak startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Max Stadler wurde für Pascal Thieke eingesetzt und Denny Hevekerl für Hannes Ebel. Auf der Gastseite verließ Tom Seidel für Bacari Jose Malu den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SV Blau-Weiß Zorbau musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Bacari Jose Malu den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Zorbauer Team errang (89.). In Spielminute 93 handelte sich der Haldensleber SC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Blau-Weiß Zorbau

Haldensleber SC: Switala – B. Ebel (58. Sengewald), Schunaew, Zimmermann, Von Ameln, Girke, Thieke (77. Stadler), Hüttl, H. Ebel (85. Hevekerl), Krüger, Hebekerl (62. Wille)

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Omerovic, Neuhaus, Souvatzoglou, De Pinho Gomes, Maier (46. Beer), Neuhaus (73. Bisultanov), Seidel (82. Jose Malu), Tsipi, Sothen (46. Stelmak), Strauchmann

Tore: 1:0 Lucas Krüger (24.), 2:0 Pascal Thieke (67.), 2:1 Branden Garrett Stelmak (75.), 2:2 Bacari Jose Malu (89.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Felix Boin; Zuschauer: 40