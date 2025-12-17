Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf hinnehmen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Vor 80 Zuschauern hat sich das Team von Kai Uwe Ziegler mit 1:2 (0:2) gegen Halle-Ammendorf geschlagen geben müssen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Steven Niesel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die SG Rot-Weiß Thalheim kassierte einmal Gelb (26.). Die Hallenser legten in der 32. Minute nach. Diesmal war Dominic Winkler der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die SG Rot-Weiß Thalheim musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Luca Finn Prielipp den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Thalheim erlangte (89.). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – BSV Halle-Ammendorf

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Lytvyn, Gräbe-Schmelzer (65. Sonco), Ndour (65. Schinkel), Bakkush (90. Zawada), Jalo, Schmökel, Moroz, Kolomiiets (46. May), Seniura, Prielipp

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Hoffmann (78. Piontek), Kunze, Dabel, Agwu (65. Schmitz), Meyer (65. Kowalski), Hotopp, Piven (78. Bergmann), Schubert, Winkler

Tore: 0:1 Steven Niesel (10.), 0:2 Dominic Winkler (32.), 1:2 Luca Finn Prielipp (89.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Emilio Pepe Krauße, Steffen Look; Zuschauer: 80