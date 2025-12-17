Für den Gastgeber SV Germania 08 Roßlau endete das Spiel gegen die SG Empor Waldersee am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 2:2 (2:0)-Punkteteilung.

Dessau-Roßlau/MTU. Die SV Germania 08 Roßlau und die SG Empor Waldersee haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Nach 15 Minuten schoss Michel Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Robert Ruge den Ball ins Netz.

SV Germania 08 Roßlau baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 42

In der 73. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Empor Waldersee musste einmal Gelb hinnehmen.Zweite Halbzeit: gast lag 2:0 zurück. In Minute 81 jedoch wendete sich das Blatt: Fynn Rubitzsch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Die SG Empor Waldersee musste noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der allerletzten Minute konnte Adrian Elias Westendorf (gast) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für gast erreichen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SG Empor Waldersee

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Ruge, Franzel, Marzian (76. Michaelis), Fleischer (55. Reichardt), Mieth, Richter, Müller (38. Hanke), Seiffert (78. Möbius), Hagendorf, Klausnitzer

SG Empor Waldersee: Köhler – Westendorf, Meßing (46. Rubitzsch), Chebbah (78. Loppnow), Gaedke, Eckardt, Schilling, Vogel, Schäfer (46. John), Griebner, Schulze

Tore: 1:0 Michel Müller (15.), 2:0 Robert Ruge (42.), 2:1 Fynn Rubitzsch (81.), 2:2 Adrian Elias Westendorf (90.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Marek Scholz, Torsten Hüttig; Zuschauer: 80