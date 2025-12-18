2025 war das erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte des Syntainics MBC. Die MZ blick zurück auf historische Erfolg des Basketballklubs aus Weißenfels.

Was für ein Jahr: Das waren die Highlights beim Syntainics MBC

Mit dem Pokalsieg gelang dem MBC der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Weißenfels/MZ - Noch ist das Jahr 2025 für den Syntainics MBC nicht vorbei. Drei Partien stehen für den Erstligisten aus Weißenfels noch an: am Sonntag auswärts in Würzburg (Beginn: 15 Uhr), am zweiten Weihnachtsfeiertag in Leipzig gegen Chemnitz und am 30. Dezember in Bamberg. Doch schon jetzt steht fest: Hinter dem Syntainics MBC liegt das erfolgreichste Kalenderjahr seiner Vereinsgeschichte. Die MZ blickt zurück: