„Ganze Region stolz gemacht“ Was für ein Jahr: Das waren die Highlights beim Syntainics MBC
2025 war das erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte des Syntainics MBC. Die MZ blick zurück auf historische Erfolg des Basketballklubs aus Weißenfels.
18.12.2025, 18:10
Weißenfels/MZ - Noch ist das Jahr 2025 für den Syntainics MBC nicht vorbei. Drei Partien stehen für den Erstligisten aus Weißenfels noch an: am Sonntag auswärts in Würzburg (Beginn: 15 Uhr), am zweiten Weihnachtsfeiertag in Leipzig gegen Chemnitz und am 30. Dezember in Bamberg. Doch schon jetzt steht fest: Hinter dem Syntainics MBC liegt das erfolgreichste Kalenderjahr seiner Vereinsgeschichte. Die MZ blickt zurück: