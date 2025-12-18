Am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnte sich der Haldensleber SC vor 67 Fußballfans über einen soliden 4:1 (0:0)-Erfolg gegen die SV Fortuna Magdeburg freuen.

Haldensleben/MTU. Die 67 Besucher auf dem Sportplatz Jahn-Allee haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Haldensleber besiegten das Team aus Magdeburg mit 4:1 (0:0) souverän.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Sören Ahlfeld das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (53.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Louis Neumann (56.) erzielt wurde.

Haldensleber SC führt mit 2:0 – Minute 56

Der Siegeszug der Haldensleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Krebs im gegnerischen Tor. Jannik Walther traf in Minute 60 und Lenny Joshua Boege in Minute 66. Spielstand 4:0 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Haldensleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der Haldensleber SC musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Kelvin Nyarko den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Magdeburg erlangte (89.).

Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Fortuna Magdeburg

Haldensleber SC: Krepp – Teuchler (82. Okubazgi), Grmay (58. Petrochenko), Prokop (46. Neumann), Sulfrian, Walther (82. Asfahale), Boege, Klein (76. Schürmann), Wilken, Hartmann, Ahlfeld

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Böttcher (63. Drizari), Czerwenka, Kirchhoff, Meister, Rößner (57. Fleck), Starikovskiy, Telch (70. Prause), Nyarko, Lenze (70. Tapsoba), Shaqiri (57. Anwaar)

Tore: 1:0 Sören Ahlfeld (53.), 2:0 Louis Neumann (56.), 3:0 Jannik Walther (60.), 4:0 Lenny Joshua Boege (66.), 4:1 Kelvin Nyarko (89.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: David Siegel, Tonio Petzsch; Zuschauer: 67